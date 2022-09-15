ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e "kabadayı" nitelemesi
ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in "güvenlik servislerinin ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini gizlice dinlediği" yönündeki iddialarını "kabadayılık" olarak nitelendirdi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in "güvenlik servislerinin, ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini gizlice dinlediğine" dair iddialarını sert dille eleştiren Büyükelçilik, Dodik'in, "ayrılıkçı politikasıyla" Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin geleceğiyle "kumar oynadığı" değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçilik Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özelde söylediklerimiz, açıkça söylediklerimizle aynı. ABD, Bosna Hersek'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çok ırklı karakterine bağlı kalmaya devam ediyor ve istikrarı bozan, Dayton (Barış Anlaşması) karşıtı her türlü eyleme yanıt vereceğiz" ifadelerine yer verildi.
Dodik'in "Bosna Hersek içinde bağımsız bir RS" arayışının RS ve sakinleri için "koruyucu" olmadığına yer verilen paylaşımda, "Dodik'in kabadayılığı, Sırp Cumhuriyeti'nin 'devlet' olmadığını gerçeğini değiştiremez" denildi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu