İskoçya Başbakanı ailesinin durumunu açıkladı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de mahsur kalan eşinin ailesi hakkında Arap basınına konuştu. Eşinin ailesinin durumu hakkında bilgi veren İskoçya lideri, Gazze'deki durumun "vahim" olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:52
İskoçya Başbakanı ailesinin durumunu açıkladı
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İskoçya lideri Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın annesiyle babasının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Yusuf, eşinin ailesinin şu anda Gazze'de olduğunu ve durumu "dehşet verici" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Yusuf, "Bu sabah kayınvalidemden hayatta olduklarına dair bir haber aldık ve duymak istediğimiz de buydu. Onlar için korkunç bir geceydi" dedi.

Eşinin ailesi hakkında bilgi veren Yusuf, "İçinde bulundukları bina sallanıyordu. Dört küçük çocuk gece boyunca çığlık atıyordu. Son erzaklarına kadar tüketmiş durumdalar. Durum kesinlikle vahim" ifadesinde bulundu.

Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesiyle babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktarmıştı.


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