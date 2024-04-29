İskoçya Başbakanı istifa etti! Güvensizlik oylamasını beklemedi

Yeşiller Partisi ve İskoç Ulusal Partisi arasındaki ittifakının dağılması sonucu güvensizlik oylamasına tabii tutulacak olan İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, oylama sonuçlanmadan önce istifa etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:50
İskoçya Başbakanı istifa etti! Güvensizlik oylamasını beklemedi
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The Sunday Times gazetesinin haberine göre, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, güvensizlik oylamasının lehine sonuçlamayacağı düşüncesiyle bugün istifa etti.

Gazetenin haberine göre, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) üst düzey üyeleri, Yusuf’un hafta sonu aldığı karar ile ilgili olarak önceden bilgilendirildi. 

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK

The Sunday Times, Yusuf’un istifası durumunda geçici Başbakanlık görevini devralması için John Swinney ile konuşulduğunu, ancak eski SNP liderinin kişisel nedenlerden dolayı bu teklife sıcak bakmadığını yazdı.

Yusuf’un konumu, geçtiğimiz Perşembe günü partisinin Yeşiller Partisi ile yaptığı ittifak anlaşmasını sona erdirme kararı almasının ardından giderek daha da zayıflamıştı. 

Hamza Yusuf, 2021 seçimlerinde SNP'nin çoğunluktan bir sandalye eksik kalmasının ardından varılan ittifakı, "amacına hizmet ediyor” diye yorumlamıştı.

SOL VE SAĞ BİRLEŞTİ

Yusuf, İskoçya'yı bir azınlık hükümeti olarak yönetmeye devam etme niyetinde olduğunu açıkça belirtirken, muhalefetteki muhafazakar taban güvensizlik oylaması talebinde bulundu. Önerge, muhalefetteki sol eksenli İşçi Partisi ve Liberal Demokrat partiler tarafından da desteklendi.

Yılın ikinci yarısında, Birleşik Krallık genelinde yapılması beklenen seçimler öncesinde Yusuf, SNP'nin uzun süredir liderliğini yapan Nicola Sturgeon'un istifa etmesinin ardından yaşanan çalkantılı bir yılın ardından istikrarlı bir hükümet imajını yeniden inşa etmeye çalışıyordu.

KOALİSYON NEDEN ÇÖKTÜ?

Ancak Hamza Yusuf’un, hükümetin karbon salınımlarını 2030 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltmayı öngören Yeşiller partisi planını, "mümkün olmadığı" gerekçesiyle geçen hafta rafa kaldırması üzerine, Yeşiller ile yaşanan gerilim doruğa çıkmıştı. 

Bu olayın hemen ardından, SNP ve Yeşiller partisi ittifakı çöktü.


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