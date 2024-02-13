İskoçya'da Fenerbahçe şaşkınlığı: 'Soğuk hava deposundan çıkardı'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:53

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

RYAN KENT SÜRE ALDI

Mücadele adına en çok konuşulan olaylardan biri de uzun süredir forma giymeyen Ryan Kent'in maçta süre alması oldu.

Fenerbahçe formasıyla son olarak Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sadece 1 dakika süre bulan İngiliz futbolcu, 85. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu

İSKOÇYA'DA GÜNDEM OLDU

İskoç basını, teknik direktör İsmail Kartal'ın üç ay sonra Ryan Kent'e Süper Lig'de forma vermesine şaşırdı. "footballscotland" 'Fenerbahçe, Kent'i soğuk hava deposundan çıkardı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı ve Kent'in sahaya çıkmasına rağmen etkili olamadığını vurguladı.

SEZON PERFORMANSI

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. İngiliz yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.