İslamabad’da kritik müzakere: Trump ve Pezeşkiyan’dan sert mesajlar

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen müzakereler sürerken, taraflardan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRUMP: “Hürmüz Boğazı yakında açılacak”

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullanarak, “ABD, İran’ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD’ye akın ediyor” dedi.

Pezeşkiyan: "Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun…”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise müzakere sürecine ilişkin daha temkinli bir dil kullanarak, İslamabad’a giden İran heyetinin ülke çıkarlarını kararlılıkla savunacağını vurguladı. Pezeşkiyan, “Pakistan’a gelen İran heyeti, İran’ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE SIRASINDA İSRAİL’DEN LÜBNAN’A SALDIRI

Müzakerelerin devam ettiği sırada bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekti. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının, ülkenin batısında Filistin sınırına yakın Mansuri ve Majdalzoun bölgelerini hedef aldığı, ayrıca Nakura ve Shamaa’da sivil yerleşim alanlarının vurulduğu bildirildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler ABD ile İran arasında varıldığı iddia edilen ateşkes ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını azaltacağı yönündeki beklentilerle çelişti.

Öte yandan ABD, Lübnan ve İsrail temsilcilerinin önümüzdeki Salı günü Washington DC’de bir araya gelerek Lübnan-İsrail hattında yeni bir müzakere süreci başlatmasının beklendiği ifade ediliyor.