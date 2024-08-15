İslamofobik paylaşım nedeniyle hapse atıldı: 'Sözde klavye savaşçısı...'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:40

53 yaşındaki İngiliz bir kadın, Facebook'ta İslamofobik bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle hapse atıldı.

Julie Sweeney adındaki İngiliz kadın, suçunu itiraf etmesinin ardından Chester Crown Mahkemesi'nde 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sweeney, İslamofobik yorumu Facebook'ta yerel bir topluluk grubunda paylaştığını söyledi.

Söz konusu Facebook paylaşımında, “Camileri korumayın, camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte havaya uçurun” ifadeleri yer alıyor.

Savcı Sarah Badrawy mahkemeye, topluluk grubunun Facebook'taki 5 bin 100 üyesinden birinin, yaygın şiddet olaylarının ardından sitede yayınlanan bir dizi yorumdan “tedirgin” olduğunu kaydetti.

Hakim Steven Everett, Sweeney'e yönelik şunları söyledi:

“Aklı başında her insan gibi haberlere ve medyaya dehşetle bakıyor olmanız gerekirdi. Bunun yerine, nefreti körüklemenin bir parçası olmayı seçtiniz. Facebook'ta 5 bin 100 üyesi olan bir hesabın parçasıydınız. Büyük bir kitleniz vardı. Nerede olursa olsun bir camiyi tehdit ettiniz. Bu gerçekten korkunç bir tehditti. Sizin gibi sözde klavye savaşçıları, iğrenç ve kışkırtıcı dilinizin sorumluluğunu almayı öğrenmelidir.”

Sweeney yorumu “öfkeyle” paylaştığını, “insanları korkutmak gibi bir niyeti olmadığını” söyledi ve bunun “kabul edilemez” olduğunu ve “Facebook'u sileceğini” kabul etti.

Sweeney'in avukatı John Keane ise, “Bunun aptalca olduğunu kabul ediyor. Bu tek bir günde yapılan tek bir yorumdu. Cheshire'da sakin, korunaklı bir hayat yaşıyor ve uzun yaşamı boyunca mahkemeleri rahatsız etmedi” ifadelerini kullandı.