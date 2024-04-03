Netflix, yıllarca Facebook kullanıcılarının mesajlarını okumuş olabilir

Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:04

Güncelleme: 03.04.2024 - 00:04

Geçtiğimiz Nisan ayında Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı açılan rekabet davasında geçtiğimiz günlerde mahkemede yeni belgeler açığa çıktı. Belgeler, Meta ile Netflix arasındaki tüyler ürpertici ilişkiyi gözler önüne seriyor. En çarpıcı iddia ise Meta'nın Netflix’e ayrıcalık tanıyarak kullanıcıların özel mesajlarını okuma izni vermiş olması.

NETFLIX, FACEBOOK KULLANICILARININ MESAJLARINA ERİŞMİŞ

Donanımhaber'in aktardığı habere göre, ABD’de açılan toplu dava Netflix ve Facebook'un özel bir ilişkiye sahip olduğunu ve sosyal medya platformunun dünyanın en büyük stream servisine kullanıcı verilerine erişim sağladığını iddia ediyordu. İki dev şirketin 2011'den itibaren Facebook'un reklam hedefleme ve sıralama modellerini güçlendirmeye yardımcı olmak için partnerlik içerisinde olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda en basit haliyle ikili ilişkinin özeti şu: Meta, Facebook kullanıcılarının kişisel özel mesajlarını Netflix ile paylaşırken Netflix de karşılığında kendi verilerini Meta ile paylaştı.

Bu ayrıcalıklı partnerliğin başrollerinin ise Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte avukatlar, bu karmaşık ilişkinin Hastings’in Facebook'un yönetim kuruluna katılmasından sonraki bir ay içinde gerçekleştiğini belirtiyor.

İddialara göre Netflix'in özel mesajlara erişimi Inbox API olarak adlandırılan arayüz ile gerçekleştirilmiş. Bunun karşılığında Netflix, Ekim 2021'de adını Meta olarak değiştiren Facebook'a her iki haftada bir kendi kullanıcılarının platformla nasıl etkileşime girdiğini gösteren bir rapor sağladı.

Meta’nın kullanıcı verileriyle ilgili yaşadığı ilk olay değil

Bu iddiaların sonucunda Meta ve Netlix için ne gibi kararlar alınacağı ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği şimdilik belirsiz. Öte yandan bu olay Meta’nın ilk vukuatı değil. 2022 yılında İrlanda, yarım milyardan fazla kullanıcıya ait kişisel verilerin internete sızması sonucunda Meta’ya 284 milyon dolar ceza kesmişti. Aynı yıl Meta, Brexit oylaması ve 2016 başkanlık seçimlerindeki rolünün ortaya çıkmasının ardından Cambridge Analytica ile ilgili soruşturmaları çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.