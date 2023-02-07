İspanya, amfibi hücum gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 16:42

İspanya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından harekete geçti.

İspanya Savunma Bakanlığı, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Juan Carlos I amfibi hücum gemisinin 500 denizci personel ile beraber Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.

Açıklamada, "İçinde 500 denizcinin bulunduğu Juan Carlos I ve yardım malzemesi taşıyan Galicia adlı donanma gemileri, insanların kurtarılmasına yardımcı olabilmek amacıyla dünden bu yana Türkiye'ye, depremden etkilenen bölgeye doğru yola çıktı" denildi.

SAHRA HASTANESİ VE SAĞLIK UZMANLARI DA GÖNDERİYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise "depremde yaralananlara müdahale etmek" üzere Türkiye'ye bir sahra hastanesi ve sağlık uzmanları gönderileceğini belirterek, "Ulusal sağlık sisteminden profesyoneller görev alacak" diye konuştu.

Jose Manuel Albares, İspanya'nın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile yakın çalışacağını ve "Suriye'deki STK'larla acil durum anlaşmalarını aktive edeceğini" dile getirdi.