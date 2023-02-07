Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Hatay Samandağ'dan yardım çığlığı: Burada devlet yok!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:06

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 16:06

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki depremin ardından Hatay'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

Depremin üzerinden geçen 24 saatten fazla süreye rağmen bölgede arama kurtarma çalışmalarına halen başlanmaması, yakınları enkaz altında olan yurttaşları isyan ettirdi.

Deprem sonrası durumun ağır olduğu ilçelerden Samandağ'da bir yurttaş, ekiplerin yardıma gelmemesi nedeniyle tepkisini "burada devlet yok" diyerek dile getirdi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre Yapar, "32 saattir Samandağ'da dal kıpırdamıyor, burada devlet yok, bir tane arama kurtarma ekibi gelmedi" dedi.

Yaşlı annesi Hayat Yapar ve babası Adil Yapar'ın göçük altında olduğunu, başvurmadıkları yer kalmadığını belirten Yapar "Düne kadar sesleri geliyordu birkaç saatlik çalışmayla kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı.