İspanya Başbakanı'nın eşine 'yolsuzluk' suçlaması

Mahkeme, Gómez hakkında suç teşkil edebilecek yeterli bulgu bulunduğunu belirtti.

Gomez, konumunu, Madrid Complutense Üniversitesi'nde şahsi kariyerini ilerletmek için kullanmak ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcamakla suçlanıyor.

AFP mahkeme belgelerinde Gomez'in "zimmete para geçirme, nüfuz ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması suçlamalarıyla" itham edildiğini aktardı.

Gomez'in yargılanıp yargılanmayacağına mahkeme karar verecek.

Gomez suçlamaları reddediyor. Başbakan Sanchez de iddiaları, sağ kanadın koalisyonunu zayıflatmaya yönelik bir girişimi olarak niteliyor.

Soruşturma, İspanyol yargıç Juan Carlos Peinado tarafından, Gómez'in başbakanın eşi olma konumunu kişisel çıkar için kullanıp kullanmadığını belirlemek üzere Nisan 2024'te açılmıştı.

İnceleme, aşırı sağ bağlantıları bulunan bir yolsuzlukla mücadele grubunun yaptığı şikâyetle başlamıştı. Manos Limpias (Temiz Eller) adlı yolsuzluk karşıtı grubun başında aşırı sağ ile bağlantısı olan Miguel Bernad bulunuyor. Grup daha önce başka politikacılara karşı da başarısızlıkla sonuçlanan birçok dava açmıştı.

Gomez, Madrid'deki prestijli üniversitede işletme alanındaki bir yüksek lisans programını yönetme görevini alabilmek için başbakanın eşi olma konumunu kullanmakla suçlanıyor. Yargıç, Gomez'in bu pozisyon için gerekli niteliklerden yoksun olmasını kanıt olarak sunuyor.

Soruşturma başladığında Sanchez, "aşırı sağın siyaseti bulandırma çabalarına karşı" durumu değerlendirmek ve görevde kalıp kalmayacağına karar vermek amacıyla, kamu görevlerine beş gün ara vermişti.

İspanya Başbakanı, bu soruşturmayı kendisini siyasi olarak zayıflatma amacı taşıyan ve eşini hedef alan bir "taciz stratejisi" olarak niteledi.

Gomez ve Sanchez şu an Çin'e resmi ziyarette bulunuyorlar.

Ayrı bir soruşturmada da Sanchez'in erkek kardeşi David Sanchez, yerel bir hükümetteki görevini "nüfuzunu kullanarak" almakla suçlanıyor.

Nisan ayı başlarında da Ulaştırma Bakanı José Luis Ábalos, Covid salgını sırasında İspanyol hükümetine kişisel koruyucu ekipman satışında rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanmaya başladı.

Başbakan Pedro Sanchez, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri olarak 2018'dan bu yana ülkeyi yönetiyor.