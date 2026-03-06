İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Lübnan'a destek: 'Gerilimin tırmanmasına son verin, savaşa hayır'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmesinin ardından, gerilimin tırmanmasına son verilmesi çağrısında bulunarak insani yardıma destek verdi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki ciddi durum hakkında görüştüm. Lübnan halkı, yerinden edilmiş binlerce insana yönelik tam desteğimize ve insani yardımımıza güvenebilir. Gerilimin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma son. Savaşa hayır" ifadesini kullandı.

Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país.



El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados.



Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 5, 2026

SALDIRILARDA 102 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi’nin verilerine göre, İsrail’in 2 Mart sabahından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye çıktı, 638 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Lübnan’da yaklaşık 84 bin kişi yerinden edildi.