Uyuşturucu test sonucu negatif çıkmıştı: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sessizliğini bozdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "uyuşturucu" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinden yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Konu hakkında belediyenin Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda basın açıklaması yapan Başkan Denizli alkışlarla karşılandı.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM"

Denizli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“16 Şubat akşamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığımı öğrendim. İki gün sonrasında Savcılık makamına avukatım aracılığıyla Adli Tıp Kurumu'nda test yaptırmak istediğimizi sözlü olarak beyan ettik, ertesi gün de UYAP üzerinden avukatlarım dilekçe olarak bu talebi dosyaya sundu. 20 Şubat Cuma günü de davet üzerine çağrıldığım soruşturma dosyası kapsamında ifademi verdim; bu talebimi ifademde de yineledim. Ardından da test yaptırmak üzere savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu'na yönlendirilerek örneklerimi verdim. İfade öncesi de ifade sonrası da bu iftiraya dair herhangi bir açıklama yapmadım.

Her zaman olduğu gibi çalışmaya, kentime hizmet etmeye devam ettim. Adaylaştığım ilk günden bu yana çeşitli yakıştırmalara konu oldum. İnandığım değerler ve siyasetimi örme prensibim içerisinde iftiralara cevap üretmek, ahlaksız yakıştırmalara laf yetiştirmek olmadı; bundan sonra da olmayacak. İfade esnasında da hiç tanımadığım biri gizli, biri açık tanık olmak üzere çeşitli ahlaksız yakıştırmalarla adımı yan yana getirmeye teşebbüsünde bulundular.

"GÜLŞAH'A ATILAN İFTİRALARDAN TANIYORUZ"

Türkiye'de son yıllarda bitmek bilmeyen itibar suikastı girişimlerine tanıklık ediyoruz. Hiçbir delile, gerçeğe dayalı olmayan laf kalabalıkları üzerinden insanlara korkunç ithamları yapmayı kendine hak gören bir azınlık güruh olduğunu görüyoruz. Üstelik bu ahlaksız itham ve iftiralar benimle sınırlı kalmayarak alın teriyle emeğinin peşinde koşan birçok çalışma arkadaşımı da hedef almıştır. Türkiye'de en zoru kadın olmaksa, bir diğer zor olan da hem genç bir kadın hem siyasetin içerisinde olmaktır. Bizleri kendilerine kolay lokma, istedikleri gibi bel altı vurmaya hak gören ve bu iftira düzenine ruhunu teslim etmiş kişileri kız kardeşim merhume Gülşah'ın kanser tedavisi esnasında ona çeşitli iftiralar atanlardan tanıyoruz, biliyoruz. Çünkü bu zihniyet hep aynı çirkinlikten besleniyor.

Bu süreçte beni en çok yaralayan, değerli babamın üzüntüden geçirdiği uykusuz geceler ve annemin gözyaşları olmuştur. İşte tam da bu sebeple tüm bu ahlaksız iftiraları atan, yayan herkes hakkında avukatlarım yasal süreçleri başlatıyor. Temiz olan leke tutmaz, anlım ak, güneş balçıkla sıvanmaz. Zaten aksi bir sonuç beklemediğim test sonuçlarımın tamamının negatit olduğunu dün çeşitli basın yayın organlarında gördük. Bugün avukatıma Adli Tıp Kurumu'ndan ilgili raporun dosyaya sunulduğunu bilgisi verildi. Bugün daima şeffaflıkla yönettiğimiz Çeşme'mizde, bu iftiranın atıldığı ilk günden beri bana güvenini kaybetmeyen; desteğini, sevgisini ve inancını üzerimden bir an olsun eksik etmeyen tüm yol arkadaşlarımı, seçmenlerimi, komşularımı ve kamuoyunu açıkça bilgilendirmek maksadıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyorum.

Dün de bugün de yarın da hesabını veremeyeceğim bir konunun parçası da öznesi de olmadım, olmam. Bizler bu ülkenin değerlerini kuşanmış, memleketine haysiyetle hizmet etmeye adanmış bir yaşamı sürdürürken milletimize karşı açık ve dürüst olmaktan bir an olsun tereddüt etmiyoruz. Bu sebeple de davet usulüyle gerçekleşen ifade işlemlerinin tüm dosyalarda örnek olmasını temenni ediyorum. Bizler kamuya karşı sorumluluğu olan, millete karşı sorumluluğu olan kişiler olarak her zaman, her türlü soruya ve sorguya yargı makamlarında cevap veririz. Bundan da asla gocunmayız, kaçmayız.

"ÖZGÜR ÖZEL'E SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tıpkı mal beyanı gibi, gerekirse bürokrasiye ve belediye başkanlarına belirli aralıklarla test yapılmasının da bu tür ahlaksız yakıştırmaların bir iftira aracı olarak kullanılmasının önüne geçebileceğini düşünüyorum. Tüm bu süreç boyunca bana inanmaktan hiç vazgeçmeyen başta değerli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e; beni hiç yalnız bırakmayan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yine desteğini hiç esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cemil Tugay'a ve belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Tüm Çeşmeli komşularıma, yol arkadaşlarıma ve Türkiye'nin dört bir yanından desteğini ilk günden beri ileten herkese teşekkür ederim. Kimsenin endişesi olmasın; ben hiçbir zaman bana inananların başını önüne eğdirmem. İşimin başındayım, Çeşme'mize hizmet etmeye devam ediyorum."