İspanya’da iktidar partisinin genel merkezine polis baskını

İspanya’da polis ekipleri Çarşamba günü iktidardaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) genel merkezine girerek olası yasa dışı finansman ağına ilişkin bilgi topladı.

Reuters’a konuşan polis sözcüsü, polis ekiplerinin PSOE merkezine girdiğini doğruladı ancak soruşturmanın gizli yürütülmesi nedeniyle ayrıntı paylaşmadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre polis operasyonu, mahkemenin belirli belge ve bilgilere yönelik talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yetkililer bunun klasik anlamda ani bir 'arama ve baskın' operasyonu olmadığını, önceden bildirim yapılan ve yalnızca belirli materyalleri kapsayan adli bir süreç olduğunu belirtti.

“MAHKEMELERLE TAM İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

PSOE Sözcüsü Montse Minguez, Catalunya Radio’ya yaptığı açıklamada partinin sakin olduğunu ve yargıyla tam iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Minguez, mahkemenin talep ettiği tüm bilgi ve belgelerin teslim edileceğini ifade etti.

Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki Sosyalist Parti son dönemde art arda gelen yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Soruşturmalar kapsamında Sanchez’e yakın isimler ve bazı aile üyeleri hakkında da incelemeler yürütülüyor.

ZAPATERO İDDİASI GÜNDEMİ SARSIYOR

İspanya’da mahkeme geçtiğimiz hafta eski başbakanlardan ve Sanchez’in yakın müttefiklerinden José Luis Rodríguez Zapatero hakkında da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mahkeme, Zapatero’nun nüfuz ticareti ve kara para aklama ağına liderlik ettiği şüphesiyle soruşturulduğunu duyurdu.

Söz konusu gelişme, sol hükümet üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Zapatero ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.