İspanya Dışişleri Bakanı NATO toplantısı sonrası Covid-19'a yakalandı
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, NATO toplantısı sonrası Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Romanya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Albares, Twitter paylaşımında "Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlarla birlikte kendimi iyi hissediyorum. Önlemler alarak çalışmaya devam ediyorum" dedi.
EFE haber ajansının haberine göre, Albares, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi devletlerin yetkilileri için düzenlenen akşam yemeği için Polonya'nın Lodz kentine uğradı.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Albares'in Perşembe günü erken saatlerde İspanya'ya döndüğü belirtildi.
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