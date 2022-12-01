İspanya'da Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan fabrikaya patlayıcılı zarf gönderildi
İspanya'nın Zaragoza kentinde bulunan ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı gerçekleştiren fabrikaya, içerisinde patlayıcı bulunan zarf gönderildi. İspanyol polisi, Ukrayna Madrid Büyükelçiliği'ne yollanan mektup ile bağlantılı olduğunu düşünüyor
İspanya'da, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne yollanan ve bir görevlinin yaralanmasına neden olan, içinde patlayıcı bulunan zarfın benzerinin Zaragoza kentindeki silah fabrikasına da gönderildiği açıklandı.
İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün saat 19.00 (TSİ 21.00) sıralarında Zaragoza kentindeki "Instalaza" adlı silah fabrikasına şüpheli bir zarfın ulaştığı belirtildi.
Zarfın açılmadan güvenlik ekiplerine bilgi verildiği ve incelemede Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilenle benzer, içinde küçük ölçekli el yapımı patlayıcı bulunduğunun belirlendiği bildirildi.
Söz konusu fabrikanın, el bombası, hafif makineli tüfek ve mermi imalatı yaptığı ve Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya sevkiyat gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Polisin, Zaragoza'daki silah fabrikası ile Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen zarfların arasında bağlantı bulunduğunu düşündüğü kaydedildi.
UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GÖNDERİLEN ŞÜPHELİ ZARF
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne dün gönderilen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada büyükelçilik görevlisi hafif yaralanmıştı.
Zarfın göndereninin belli olmadığı ancak Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev'e hitaben yollandığı açıklanmıştı.
Pohoreltsev, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Rusya'yı kastederek, "Saldırgan ülkenin terörist yöntemlerini bildiğimiz için her türlü acil duruma hazırız" ifadesini kullanmıştı.
İspanya İçişleri Bakanlığı da olay sonrasında terör saldırısı alarmı protokolüne geçildiğini duyurmuştu.
Ayrıca olayın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin tüm diplomatik misyonlarında güvenliğini güçlendirme talimatı vermişti.
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