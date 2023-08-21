İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, bir futbolcuyu öptüğü için 'cinsel şiddet' ile suçlandı
İspanya'da Eşitlik Bakanı Irene Montero, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i, Pazar günü Kadınlar Dünya Kupası final kutlamaları sırasında oyuncu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesine tepki göstererek, Rubiales'i "cinsel şiddet" uygulamakla suçladı.
İspanya'nın, Sydney'de Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kutlamalar sırasında yaşanan bir olay, sahaya damga vurdu.
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, kupa kutlamaları sırasında, madalyasını aldıktan sonra İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi, eleştirilere neden oldu.
İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı bir paylaşımda Rubiales'in, Hermoso'yu dudağından öpmesini sert bir şekilde eleştirerek, Rubiales'i "cinsel şiddet" uygulamakla suçladı.
Montero, "Rızası olmadan öpücük vermenin 'normal' bir şey olduğunu kabul etmeyelim. Bu, kadınların her gün maruz kaldığı ve şimdiye kadar görünmez olan ve normalleştiremeyeceğimiz bir cinsel şiddet yöntemidir. Bu tüm toplumun görevidir" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA GELDİ
Hermoso da İspanyol TV kanalı La 1'e verdiği demeçte, Rubiales'in yaptığı hareketten memnun olmadığını aktardı.
Hermoso, "Evet, bundan hoşlanmadım diyebilirim. Ancak, Dünya Kupası'nı kazanmanın verdiği muazzam sevinç nedeniyle tamamen spontane gelişen karşılıklı bir jestti. Başkan ile aramızda harika bir diyalog var; hepimize karşı davranışları örnek teşkil ediyor ve bu doğal bir sevgi ve minnettarlık ifadesiydi" dedi.
Hermosa ayrıca, gelen eleştirilere de tepki göstererek, "Bir dostluk ve şükran jestini aşırı düşünmeye gerek yok. Bir Dünya Kupası kazandık ve önemli olan bu. Her yerde aptallar var. İki kişi küçük bir sevgi gösterisi yaptığında, söylenen saçmalıkları dinleyemeyiz. Biz şampiyonuz ve bende kalan da bu" diye ekledi.
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