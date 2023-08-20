Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya şampiyon oldu.
Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında, İspanya ve İngiltere, Avustralya'nın Sidney kentindeki Accor Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İspanya, İngiltere'yi 1-0 yenerek Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
İspanyollara kupayı getiren golü 29. dakikada Olga Carmona kaydetti.
İspanya, 69'uncu dakikada Jenifer Hermoso'nun ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.
İSPANYA'NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU
1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti.
Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.
REKOR PARA ÖDÜLÜ
Şampiyonluğa ulaşan İspanya, turnuvada 10 milyon dolar kazanırken, finalist İngiltere'ye ise 7,5 milyon dolar para ödülü verildi.
Bir önceki kupaya oranla 80 milyon dolar daha fazla dağıtılan turnuvada, toplam 110 milyon dolar takımlar arasında paylaştırıldı.
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