İspanya'da yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu

İspanya'daki Picos de Europa sıradağlarına tırmanan dağcılardan birinin yaralanmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, nefes kesen bir arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:06
Abone Ol google-news

İspanya'nın kuzeyindeki Cantabrian Dağları'nın bir parçasını oluşturan Picos de Europa sıradağlarına tırmanan bir grup dağcı, arkadaşlarından birinin yaşadığı kaza sonucu ayağını kırmasının ardından bölgede mahsur kaldı.

Yoğun kar ve sisin bulunduğu bölgeye helikopter ile ulaşan İspanyol Sivil Muhafızları, başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Dağcıların bulunduğu konumda alçalan helikoptere taşınan yaralı dağcı, ardından hastaneye sevk edildi.


İspanya dağcı arama kurtarma

İlgili Haberler

İspanya'da doktorlar kazandı

İspanya'da doktorlar kazandı
İspanya'da evcil hayvan yasası çıktı

İspanya'da evcil hayvan yasası çıktı
İspanya'da katipler greve gitti: Davalar ertelendi

İspanya'da katipler greve gitti: Davalar ertelendi

En Çok Okunan Haberler