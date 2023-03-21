İspanya'da yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu
İspanya'daki Picos de Europa sıradağlarına tırmanan dağcılardan birinin yaralanmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, nefes kesen bir arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
İspanya'nın kuzeyindeki Cantabrian Dağları'nın bir parçasını oluşturan Picos de Europa sıradağlarına tırmanan bir grup dağcı, arkadaşlarından birinin yaşadığı kaza sonucu ayağını kırmasının ardından bölgede mahsur kaldı.
Yoğun kar ve sisin bulunduğu bölgeye helikopter ile ulaşan İspanyol Sivil Muhafızları, başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı.
Dağcıların bulunduğu konumda alçalan helikoptere taşınan yaralı dağcı, ardından hastaneye sevk edildi.
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