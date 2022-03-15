İspanya, Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanması için UCM'ye başvuruyor
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğinin soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurma kararı aldı.
Haftalık olağan toplantısını yapan Bakanlar Kurulu, Putin'in, Ukrayna'daki savaş talimatlarıyla suç işleyip işlemediğinin araştırılması için İspanya devleti adına Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Savcılığına dilekçe gönderilmesine karar verdi.
Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, yaptığı basın açıklamasında, UCM'ye yapılacak söz konusu girişimin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının bir sonucu olarak 38 taraf devletin ortak önerisi olduğunu açıkladı.
Rodriguez, "Putin, Ukrayna'daki olası savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacak" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden Rodriguez, "Putin'in bu savaşı Avrupa sınırlarında yürütülüyor. Bu aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının yaşam biçimine yönelik bir savaştır ve AB'ye bir saldırıdır. Bu nedenle yanıt Avrupalı bir yanıt olmalıdır" şeklinde konuştu.
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