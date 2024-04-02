İspanya tarih verdi: Filistin'i tanımayı planlıyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yaza kadar tanımayı planladıklarını ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:06
İspanya tarih verdi: Filistin'i tanımayı planlıyoruz
Abone Ol google-news

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün’e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanyol medyasına göre Sanchez, Gazze’deki çatışmalara yönelik Nisan ve Haziran ayları arasında önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek Birleşmiş Milletler’de Filistin’in tam üye olarak tanınmasını içeren görüşmelere dikkat çekti.

İspanya’nın yaza kadar Filistin devletini tanımayı planladığını söyleyen Sanchez, yakında Avrupa Birliği (AB) içinde birçok üye ülkeyi aynı tutumu benimsemeye zorlayacak "kritik bir kitlenin" oluşacağına inandığını dile getirdi.

Öte yandan Sanchez, 22 Mart’taki Avrupa Konseyi toplantısında İrlanda, Malta ve Slovenya liderleriyle Filistin devletinin tanınmasına yönelik "ilk adımların atılması" konusunda anlaştığını ifade etmişti.

Arap devletleri ve AB, Kasım ayında İspanya’da gerçekleştirilen toplantıda, Filistin-İsrail çatışmasında çıkış yolunun “iki devletli çözüm” olduğu konusunda mutabık kalmıştı.

1988’den bu yana 193 BM üyesi ülkeden 139’u Filistin devletini tanıdı.


İspanya haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

Vinicius Junior tepki göstermişti: İspanya'da ırkçılık 3. lige sıçradı!

Vinicius Junior tepki göstermişti: İspanya'da ırkçılık 3. lige sıçradı!
İspanya'da Marcos Acuna'ya ırkçı saldırı!

İspanya'da Marcos Acuna'ya ırkçı saldırı!
İspanya - Brezilya karşılaşmasında gol yağmuru!

İspanya - Brezilya karşılaşmasında gol yağmuru!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?
Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Yay burcu yorumu
Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
Son Dakika haberi… DİSK’ten tarihi karar: 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!

Son Dakika haberi… DİSK’ten tarihi karar: 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!
AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu

AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu
Bakan Fidan,NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bakan Fidan,NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'
Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu