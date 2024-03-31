Vinicius Junior tepki göstermişti: İspanya'da ırkçılık 3. lige sıçradı!

İspanya 3. Lig'de oynanan Sestao - Rayo Majadahonda maçında ev sahibi taraftarlar konuk takımın kalecisi Cheikh Sarr'a ırkçı tezahüratlar yaptı. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve iki kulüp, Senegalli futbolcuya yapılan ırkçı söylemleri kınadı.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:23
Vinicius Junior tepki göstermişti: İspanya'da ırkçılık 3. lige sıçradı!
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İspanya futbolunda son dönemlerde art arda rastlanan ırkçılık olayları bu kez 3. lig maçında yaşandı.

Üçüncü lig 1. grupta 30 Mart Cumartesi günü oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçı, tribünlerin konuk takım Senegalli kalecisi Cheikh Sarr'ı hedef alan ırkçı söylemleri sonrası 87. dakikada hakem kararıyla durduruldu.

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Kaleci Sarr'ın gelen ırkçı hakaretlere karşı tribünlere cevap vermesinin ardından kırmızı kart görmesine tepki gösteren ve sahayı terk eden Rayo Majadahonda takımı geri dönmeyi reddedince, hakem, son dakikalarını oynatmadan müsabakayı tatil etmek zorunda kaldı.

Maç durdurulduğunda Sestao'nun rakibine karşı 2-1'lik skor üstünlüğü vardı.

Futbol sahasında yaşanan ırkçılık olayı hem iki kulüp hem de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından kınandı.

Vinicius Junior

VINICIUS JUNIOR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bask bölgesinin takımı olan ev sahibi Sestao, ırkçılığa karşı hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceklerini açıklarken, Rayo Majadahonda kulübü de olaylardan derin bir üzüntü duyduğunu, ırkçılığı en şiddetli şekilde kınadığını ve ırkçı saldırıya maruz kalan futbolcusu Sarr'a tam destek verdiğini duyurdu.

RFEF ise konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, Disiplin Kurulu'nun gerekli kararları alacağını açıkladı. RFEF ayrıca, 30 Mart Cumartesi günü oynanan başka bir karşılaşma olan İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'ya yönelik tribünlerden gelen ırkçı söylemleri de kınadı.

İspanya futbolunda ırkçı eylemler son dönemlerde özellikle Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'u hedef alan olaylarla gündeme gelmişti.


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