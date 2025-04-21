İspanya, üç günlük yas ilan etti

İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üç günlük resmi yas ilan etti.

İspanya, üç günlük yas ilan etti
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:25

Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, basına yaptığı açıklamada, "Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümünden dolayı üzgünüz" dedi.

Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirtti.

İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını duyuran Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un "hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle" tanınacağını kaydetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabından, "Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üzgünüm. Barışa, toplumsal adalete ve en savunmasız kesimlere olan bağlılığı derin bir miras bırakıyor" diye yazdı.

Papa'nın vefatı dolayısıyla hükümetteki tüm bakanlar, Meclis'teki siyasi partilerin liderleri ve özerk yönetim hükümeti başkanları da başsağlığı mesajı yolladı.


Etiketler: #İspanya #Papa Franciscus

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