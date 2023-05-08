Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:54

Rize’de SOL Parti’nin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Saldırıda irtibat bürosunda bulunan, bayraklar ve afişler parçalandı.

Saldırıyı düzenledikleri tespit edilen iki kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırı sonrası Fındıklı SOL Parti seçim bürosu önünde SOL Parti İl Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamaya EMEP, TİP ile CHP’li bazı üyeler destek verdi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yüreği soldan atan tüm halkımıza, dün sabah saat 04:20’ de Sol Parti Fındıklı İlçe Seçim Büro’muza saldırı gerçekleştirildi. Seçim büromuzun önündeki tüm bayraklar, pankartlar ve afişler kopartılmış, yırtılmıştır. Ülkede bu saldırı bir ilk değil, son olacağı da zor görünüyor. Bu saldırıyı gerçekleştiren saldırganların arkasındaki güçlerle birlikte tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını ümit etmekteyiz. Bu basit bir saldırı olarak değerlendirilmemeli. Bu saldırı SOL Parti’ye yapılan bir saldırı olarak da değerlendirilmemeli. Demokratik laik bir hukuk devleti bağlamında, eşit ve adil bir ülke özlemiyle mücadele eden tüm siyasi partilere yapılmıştır. Halkımızı SOL Parti’yle dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Yolumuz açık olsun, yolumuz sol olsun.”



