İspanya'da 765 bin doz aşı için toplatma kararı: Şişeden sivrisinek çıktı
İspanya'da Covid-19 aşı tüpünde sivrisineğe rastlanması sonucu 765 bin aşı geri çekildi.
İspanya'da Malaga aşı merkezinde, Covid-19 aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlanması üzerine 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.
Sur in English internet sitesinin haberine göre, İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılarının bulunduğu mühürlü tüplerin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığını doğruladı.
Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Portekiz, Polonya, İsveç ve Norveç'e gönderilen aşı dozlarının kimseye yapılmadığını açıkladı.
AEMPS, sadece bir aşı tüpünün içinde yabancı cisme rastlandığını, binlerce aşı dozunun geri çekilmesinin bir önlem olduğunun altını çizdi.
Norveçli yetkililer, İspanya'nın yabancı cisim olarak tanımladığı maddenin, aşı üretimi sırasında tüplerin içine giren küçük bir böcek ya da sivrisinek olduğunu kaydetti.
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