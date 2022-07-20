İspanya’da aşırı sıcaklar can aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti
İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.
Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.
Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- AKP kaynıyor...
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Erdoğan intikam mı aldı?
- Canlı yayında ekonomi atışması