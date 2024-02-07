İspanya'da beş katlı apartman çöktü: 3 kişi öldü

Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:20

İspanya'nın Katalan bölgesindeki Barselona kentinde, beş katlı bir apartmanın çökmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Kurbanların yaşları 30 ile 40 arasında değişen bir erkek ve iki kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerden birinin, apartman çöktüğünde çevrimiçi görüntülü görüşmede ailesiyle konuştuğu bildirildi. İtfaiye ekipleri, kayıp olduğu bildirilen üç kişiyi ararken gece sonunda üç ceset buldu.

Komşu binalardaki yaklaşık 40 daire de boşaltıldı.