İspanya'da 'darbe' yasası hafifletildi

16 Aralık 2022 Cuma, 07:15

İspanya'da yargı ve siyaseti karşı karşıya getiren sert tartışmalara neden olan, muhalefetteki sağ görüşlü partilerce "darbe" olarak nitelendirilen isyan suçundaki cezalarının hafifletilmesini öngören yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

İspanya'da azınlıkla iktidarda olan sol koalisyon hükümetin, 2023 bütçesinin kabulüne verdiği desteğe karşılık ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) siyasi partisiyle anlaşması sonrasında çok hızlı bir şekilde meclis gündemine getirilen Ceza Yasası'nda değişiklik yapan yasa tasarısı mecliste kabul edilerek, senatoya gönderildi.

Tasarı, meclisteki 349 milletvekilinden 184'ü evet, 64'ü hayır ve 1'inin çekimser oyuyla geçerken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve liberal görüşlü vatandaşlar protesto etmek için oylamaya katılmadı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunda 9 Katalan siyasetçinin hapis cezası aldığı suçlamalardan biri olan ve 10 ila 15 yıl hapis verilen isyan suçu, yasa tasarısıyla 3 ila 5 yıl hapis cezasına düşürülerek, ismi de kamu düzenini bozma suçu olarak değiştiriliyor.

Tasarıyla ayrıca zimmete para geçirme suçuna verilen cezada hafifletiliyor.

Hükümetin amacı, Katalonya'da ayrılıkçı liderlerin mahkum edildiği ve İspanya'dan kaçan eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un henüz yargılanmadığı iki suçu değiştiren tasarıyı yıl sonundan önce yasallaştırmak olsa da, ana muhalefetteki PP ve aşırı sağ görüşlü Vox partileri tasarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İspanya demokrasi tarihinde ilk defa bir yasa değişikliği henüz parlamento onayı almadan tasarı halindeyken Anayasa Mahkemesine taşındı.

Normal sürecin dışına çıkarak acil toplanan Anayasa Mahkemesi, daha sonra gelen siyasi baskıların etkisiyle itiraz başvurusunun görüşülmesini 19 Aralık'a erteledi.

Tasarıdan dolayı hükümete "darbeci ve vatan hainliği" suçlamaları yapan muhalefetteki sağ partiler erken seçim talep ediyor.

İktidardaki sol partiler ise henüz parlamento onay süreci tamamlanmış bir tasarıya karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz için "diktatör Franco dönemindeki gibi demokrasiye ve meclisi durdurmaya yönelik bir saldırı" benzetmesi yaparak, sağ partileri suçluyor.

Tasarının 22 Aralık'ta Senato'da görüşülmesi ve onaylanması öngörülürse de Anayasa Mahkemesinin itiraz başvurusunun görüşülmesini kabul etmesi halinde nihai karar verilene kadar sürecin durdurulabileceği belirtiliyor.