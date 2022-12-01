İspanya ve Belçika'da at eti operasyonu

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:10

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) koordinasyonunda İspanya ve Belçika polisi tarafından düzenlenen operasyonda, Avrupa'da yasa dışı şekilde tüketime uygun olmayan at eti satan şebeke çökertilerek 41 kişi gözaltına alındı.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, İspanya, Belçika, Almanya ve İtalya'daki marketlere at eti satan şebekenin çökertildiği belirtildi.

İspanya ve Belçika polisinin yer aldığı operasyonlar neticesinde şebekeye mensup 35 kişinin İspanya'da, 6 kişi Belçika'da olmak üzere toplam 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kestikleri atların etlerini sahte takip numaraları ve belgelerle 6 firma üzerinden piyasaya süren şebekenin İspanya'daki deposunda yarım ton at etine el konulduğu bilgisine yer verildi.

Şebekenin hayvan istismarı, sahte belge hazırlama, kara para aklama gibi suçlarla itham edildiği belirtildi.