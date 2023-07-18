İspanya’da erken seçim: Aşırı sağ iktidara yürüyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:52

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:52

İspanya'da merkez sağ eğilimli Halk Partisi, 28 Mayıs seçimlerinde "en çok oyu alan parti" oldu. Genel seçimler için yapılan güncel anketler Halk Partisi'ni birinci sırada gösteriyor. Ancak partinin, hükümet kurmak için aşırı sağcı Vox partisi ile ittifak yapması gerekiyor.

Uzmanlara göre böylesi bir koalisyon, İspanya'yı yaklaşık 40 yıl boyunca demir yumruk ile yöneten diktatör General Francisco Franco'nun 1975'teki ölümünün ardından, ülkenin demokrasiye geçişinden bu yana ilk kez ülkede aşırı sağcı bir gücü iktidara getirebilir.

VOX'UN POLİTİKALARI

Santiago Abascal tarafından yönetilen Vox (vox populi/halkın sesi), kürtaja karşı çıkıyor ve iklim değişikliğini reddediyor. Anketler, bu hafta seçim olması halinde partinin üçüncü sıraya yerleşebileceğini öngörüyor.

King's College London’dan kıdemli öğretim görevlisi Nagore Calvo Mendizabal, Vox'un manifestosunun Franco rejimi ile benzerlikler içerdiğini öne sürüyor. Mendizabal'a göre Vox, Franco'nun ölümünden sonra ortaya çıkan 17 bölgelik "sınırlı federalizmin" iptalini ve merkezi hükümete dönüşü vaat ediyor. İspanya'da idari sistem, "merkezi olmayan üniter bir devlet" şeklinde tarif ediliyor.

SEÇİMLERDE YAZ FAKTÖRÜ

İsveç, Finlandiya ve İtalya'da koalisyonlar çatısı altında iktidara gelen, Almanya da ise oy oranlarını yıllar içinde büyük ölçüde artıran aşırı sağ, İspanya'da da iktidarı zorluyor.

Yetkililer, yaz aylarında pek çok kişinin oy kullanmaları gereken merkezlerden uzakta olabileceği gerekçesiyle seçime katılım oranının yüzde 70'lerde kalacağı tahmin ediliyor.