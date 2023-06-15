İspanya hükümeti NATO'yu protesto etti

Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:10

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:10

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Brüksel'de bugün yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın, Avrupa ve Kuzey Amerika savunma endüstrisiyle ilgili sabahki oturumuna katılmadı.

Robles'in diğer oturumlara katılacağı açıklandı.

Konuya ilişkin hükümet kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Avrupa-Atlantik savunma endüstrisindeki yatırımı artırma planlarına, İspanyol şirketlerin dahil edilmemesinin "veto edildiği" belirtildi.

NATO'nun söz konusu planlarına, İspanyol şirketleri dahil edilene kadar İspanyol hükümetinin tavrını değiştirmeyeceği ifade edildi.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO'nun, bu planına, İspanya'yı dahil etmeyerek "kötü bir başlangıç yaptığını, kapsayıcılıktan ve şeffaflıktan uzak olduğunu" kaydetti.