İspanya'da ev işçileri, kararnameyle ilk kez diğer işçilerle aynı haklara sahip oldu
İspanya'da ev işçilerinin diğer işçilerle aynı haklara sahip olmasını öneren kararname onaylandı.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ev işçilerine ilk kez diğer işçilerle aynı hakları tanıyan bir kararnameyi kabul etti.
Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği, diğer tüm işçiler gibi ev işçileri de işsizlik sigortası almaya, greve gitmeye, işten çıkarılmalarında haklılık şartı aranmasına ve süresiz sözleşmeye sahip olacak.
Bu sektörde çalışan 400 binden fazla kişinin yararlanacağı hakların tanındığı kararnameyle ev işçileri artık serbest meslek sahibi olmaktan çıkarılıp, sosyal güvenlik korumasına alınacak, zorunlu olacak sigorta katkı payları eşitlenecek.
Şimdiye kadar gerekçe gösterilmeden işten çıkartılabilen ev işçileri, bundan sonra sözleşmeli çalışıp, sadece İşçi Tüzüğü'nde yer alan haklı gerekçe olması halinde işten çıkartılabilecek.
Hükümet yetkilileri, ev işçilerine şimdiye kadar gerekli haklarının tanınmamış olmasının İspanya'nın "tarihi bir ayıbı" olduğunu, sektördeki tarihi ayrımcılığın sona erdiğini söyledi.
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