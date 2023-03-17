İspanya'da evcil hayvan yasası çıktı
İspanya'da, evcil hayvanların korunması kapsamında "Hayvan Hakları ve Refahı Yasası" çıkarıldı. Yasaya göre, hayvan öldürmenin cezası 1 yıl ila 2 yıl hapis cezası verilecek.
İspanya Temsilciler Meclisi, evcil hayvanların refahını koruyan bir yasanın yanı sıra hayvanlara yönelik zulüm cezalarını değiştirecek bir ceza kanunu reformunu onayladığını açıkladı.
Meclisten yapılan açıklamada, "Hayvan Hakları ve Refahı Yasası onaylanmıştır ve Resmi Devlet Gazetesinde (BOE) yayınlanarak yürürlüğe girmeye hazırdır" denildi.
Yeni yasaya göre;
- Evcil hayvan dükkanlarının köpek, kedi ve gelincik satması tamamen yasaklanacak. Sadece kuş, kemirgen ve balık satın alabilecekler.
- Hayvan yetiştiriciliği de yasaklanacak. Sadece kayıt altına alınmış yetiştiricilerin, hayvan yetiştiriciliği yapmasına izin verilecek.
- Tüm kedi sahipleri hayvanlarını altı aylık olmadan önce kısırlaştırmak zorunda olacak. Hayvanlarını kısırlaştırmayı reddedenler, evcil hayvan yetiştiricileri siciline kaydolmak zorunda kalacak ya da 50 yüz bin ila 10 bin Euro para cezasına çarptırılacak.
- Köpek sahibi olan kişilerin bir eğitim kursuna katılmaları gerekecek. Bu eğitim ücretsiz olacak ve internet üzerinden ya da bir veteriner kliniğinde yapılabilecek. Buna ek olarak, köpek sahiplerinin hayvanlarını 24 saatten fazla terk etmelerine izin verilmeyecek.
- Kedi, hamster ya da kuş gibi diğer hayvanlar ise üç günden fazla yalnız bırakılamayacak. Hayvanların, üç günden daha uzun süre yalnız bırakılması halinde, sahipleri 10 bin Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir.
- Yasa ile "bir hayvanın cinsel istismarı" da dahil olmak üzere hayvanlara yönelik zulüm için üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören 337. madde kaldırılırken, yerine 340 yeni bir bölüm getirildi.
- hayvanın yaralanmasına sebebiyet veren kişilere 12 ay, bir hayvanın ölümüne neden olmanın cezasının 12 ila 24 ay hapis cezası verilecek.
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