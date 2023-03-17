İspanya'da evcil hayvan yasası çıktı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:26

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:38

İspanya Temsilciler Meclisi, evcil hayvanların refahını koruyan bir yasanın yanı sıra hayvanlara yönelik zulüm cezalarını değiştirecek bir ceza kanunu reformunu onayladığını açıkladı.

Meclisten yapılan açıklamada, "Hayvan Hakları ve Refahı Yasası onaylanmıştır ve Resmi Devlet Gazetesinde (BOE) yayınlanarak yürürlüğe girmeye hazırdır" denildi.

Yeni yasaya göre;