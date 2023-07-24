İspanya’da genel seçimlerde Halk Partisi birinci parti oldu

Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:46

Güncelleme: 24.07.2023 - 07:46

İspanya’da halk 23 Temmuz Pazar günü yapılan genel seçimlerde Genel Kongre’nin üst kanadı olan Senato’daki 266 senatör ile Kongre’nin alt kanadı olan 350 sandalyeli Temsilciler Kongresi’ndeki yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gitti.

Vatandaşların düşük ilgi gösterdiği seçime katılım oranı yüzde 53,12 olarak belirlendi.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oyların sayılmasına başlanırken açıklanan ilk sonuçlara göre seçimin galibi Alberto Nunez Feijoo’nun liderlik ettiği merkez sağcı Halk Partisi (Partido Popular) oldu.

Sandıkların yüzde 98,4’ünün açılmasının ardından oyların yüzde 32,9’unu kazanan Halk Partisi mecliste 136 milletvekili sayısına ulaştı.

Başbakan Pedro Sanchez’in liderliğindeki İspanya Sosyalist İşçi Partisi ise oyların yüzde 31,8’ini kazanarak 122 milletvekili elde ederken, Santiago Abascal liderliğindeki İslam ve feminizm karşıtı Vox ise yüzde 12,4 oy oranıyla 33 milletvekili kazandı. İspanya hükümeti 2. başkan yardımcısı Yolanda Diaz’ın partisi Sumar ise oyların yüzde 12,3’ünü kazanarak 31 milletvekiline sahip oldu.

Ülkedeki hiçbir siyasi partinin tek başına mecliste çoğunluğu elde edemediği bu sonuçlar, İspanya’da yeni kurulacak olan hükümetin koalisyonla oluşturulmasını mecbur hale getirdi.

Ülkede seçimlerden kısa süre önce yapılan ve pazar günü oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklanan anketlerin sonucuna göre Halk Partisi ve Vox’un birlikte 181 milletvekili sayısına ulaşarak hükümeti kurabilecekleri belirtilmişti.

Seçimin ilk sonuçlarına göre toplamda 169 milletvekili kazanan bu iki parti, 350 sandalyeli mecliste çoğunluğu ele geçiremediği için hükümeti kuracak güce sahip değil.