İspanya'da gıda skandalı: Bozuk etlere çamaşır suyu ve sahte etiket!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:08

İspanya’nın Mayorka Adası’nda son kullanma tarihi geçmiş etleri çeşitli yöntemlerle “taze” gibi göstererek piyasaya sürdükleri iddia edilen beş kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Guardia Civil tarafından yürütülen “Exspiratum Operasyonu” kapsamında söz konusu şahısların, halk sağlığını tehlikeye atan sistematik bir gıda sahteciliği ağı kurduğu belirtildi.

İspanyol yetkililer, çamaşır suyu ve sodalı su gibi kimyasalların kullanıldığı yöntemlerle, bozulmuş etlerin mikrobiyolojik ve fiziksel belirtilerinin maskelediğini ortaya çıkardı.

Etin dış yüzeyinin kesilerek bozulma izlerinin gizlendiği, ardından ürünlerin yeni parti numaralarıyla etiketlenerek raf ömrünün yapay olarak uzatıldığı bildirildi.

231 KİLO GÜVENSİZ ET ELE GEÇİRİLDİ

Guardia Civil’in Doğa Koruma Servisi (Seprona) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü teknisyenleri, Palma kentindeki bir gıda dağıtım şirketine baskın düzenledi. Yapılan incelemede toplam 231 kilogram güvensiz gıda ele geçirilerek satıştan men edildi.

Uzmanlar, halkın tüketimine sunulan bu etlerin hem fiziksel hem kimyasal yollarla yeniden işlenerek gıda güvenliği standartlarının açıkça ihlal edildiğini belirtti.

Et ürünlerinin çamaşır suyu ve sodalı suyla yıkanması gibi yöntemlerle mikroorganizmalardan arındırılmaya çalışıldığı, ancak bu işlemlerin sağlığa ciddi zararlar verebileceği vurgulandı.

ETİKET HİLESİYLE RAF ÖMRÜ UZATILDI

Soruşturma kapsamında, idari personelin sahte parti numaraları ve değiştirilmiş etiketler kullanarak ürünlerin son kullanma tarihlerini yeniden düzenlediği de tespit edildi.

Bu hileyle, gıda güvenliği açısından tüketilmemesi gereken ürünlerin piyasada yer almaya devam ettiği ortaya çıktı.

Guardia Civil ve Sağlık Genel Müdürlüğü, bu tür uygulamaların “ciddi halk sağlığı riski” taşıdığı konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşların gıda ürünlerinde son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.