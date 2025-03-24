İspanya'da Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:12

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:12

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükselen milliler, tarihi bir başarıya imza atarken gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi de Arda Güler oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz, Macaristan'a attığı şık golle dikkatleri üzerine çekerken Dominik Szobozslai ile de bir gerilim yaşadı.

Maç içinde rakibiyle polemiğe giren Arda Güler, maçtan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Bizi ilk dakikalarda sert faullerle korkutmaya çalıştılar. Ancak bilmiyorlar ki, Türk forması giyen hiçbir futbolcu böyle şeylerden korkmaz."

ANCELOTTI'YE TEPKİ GÖSTERDİLER

Real Madrid formasıyla bu sezon beklediği forma şanslarını bulamayan Arda Güler için Real Madrid taraftarlarından Carlo Ancelotti'ye tepki geldi.

Macaristan maçındaki performansıyla İspanyolların bir kez daha gözüne giren milli yıldız, "Ancelotti, Arda'yı neden görmüyorsun?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

beIN Sports'un haberine göre; birçok Real Madrid taraftarı, sosyal medyada Arda Güler'e şans verilmesi gerektiğini savundu.

"TÜRKİYE'NİN LİDERİ"

İspanyol Gazetesi Marca, Macaristan maçının ardından Arda Güler hakkında "Türkiye'nin lideri" yorumunda bulundu.

Arda Güler'in A Milli Takım'da futbol karakterini ortaya koyduğu belirtilirken saha içerisinde takım arkadaşlarına verdiği talimatlara da dikkat çekildi.

Marca, "Arda Güler, son haftalarda hiç şans bulamadığı Real Madrid'de milli aranın ardından Carlo Ancelotti'nin karşısına daha dinamik bir futbolcu olarak çıkacaktır" yorumunu yaptı.