İspanya'da gündem Arda Güler: 'Dünyanın en iyi sol ayağı'
Arda Güler'in Real Madrid - Real Sociedad maçının uzatma bölümünde Kral Kupası'nda takımına final biletini getiren golün asistini yapması İspanya medyasında geniş yer buldu.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Sociedad'ı ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, 90 dakikayı 4-3 yenik tamamlayınca müsabaka uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde oyuna giren Ara Güler'in 115. dakikada kullandığı kornerde, Rüdiger kafayla topu ağlara gönderdi ve 4-4 biten karşılaşmada Real Madrid finale yükselen taraf oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre; finali getiren golün asistini yapan Arda, maçın ardından hakem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı.
Marca'da "Arda'nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği" başlığıyla verilen haberde "Arda Güler'in ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas alanına girmesini, havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı" yorumu yapıldı.
Real Madrid'e final biletini getiren golü atan Antonio Rüdiger ise yaptığı asistten dolayı Arda Güler'e teşekkür etti.
Defensa Central'de yer alan habere göre; Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi.
Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler" yorumu yapıldı.
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