İspanya'da ilk kez bir mahkuma 'ötanazi' hakkı tanındı
İspanya'da yaklaşık 1,5 yıldır yürürlükte olan ötanazi hakkı ilk kez bir mahkum için uygulandı. Sabau'nun yaraladığı 5 kişi ötanaziye karşı çıkıp, en azından davanın sonuçlanmasından sonra bu kararın uygulanmasını istemişti.
Tarragona kentinde bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Marin Eugen Sabau, Aralık 2021'de çalıştığı yerde düzenlediği saldırıda ikisi polis 5 kişiyi yaralamış, kendisi de ağır yaralanmıştı.
ÖTANAZİ İLE HAYATINA SON VERİLDİ
Ağır yaralı olarak tedavi gördüğü cezaevi hastanesindeki odasından ötanazi hakkı tanınması için yaptığı başvuru temmuz ayında mahkeme tarafından kabul edilen 46 yaşındaki Sabau'nun hayatına dün ötanazi ile son verildi.
Sabau, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda, ailesine veda edebilmek için normal bir hastaneye nakledilip, ötanazinin başka bir yerde uygulanmasını talep etse de mahkeme kaçma riski olabileceği gerekçesiyle bunu reddetmişti.
2021'DEN BERİ 'YASAK HAK'
Öte yandan, Sabau'nun yaraladığı 5 kişi ötanaziye karşı çıkıp, en azından davanın sonuçlanmasından sonra bu kararın uygulanmasını istemişti. Olayın mağdurları, zanlının ölümüne rağmen tazminat taleplerinin devam ettiğini açıkladı.
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin çıkardığı yasayla 25 Temmuz 2021'den itibaren ötanazi yasal hak olarak kullanılabiliyor.
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