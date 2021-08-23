Hayvanseverler tepkili: Tayvan'da 154 kediye ötenazi yapma kararı alındı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:25

Tayvanlı yetkililerin, kaçakçıların deniz yoluyla getirdiği 154 kediye ötenazi yapma kararı tepkilere yol açtı. Sahil güvenlik ekipleri, perşembe günü Tayvan'ın güney ucundaki Kaohsiung sahili açıklarında Çin'den gelen bir balıkçı teknesini durdurmuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, teknede yapılan aramayla aralarında Mavi Rus kedisi, American Shorthair ve British Shorthair gibi cinslerin de bulunduğu kedilerle dolu 62 kafes bulundu.

Tayvanlı yetkililer, kökenleri bilinmediği ve biyogüvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle tüm kedilere cumartesi günü ötenazi yapma kararı aldıklarını açıkladı.

KARARIN 'ÖZEL GÜNDE' ALINMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kedilerin öldürüldüğü tarih ise Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü’ne denk geldi. Söz konusu karar, halkın tepkisini çekti.

Hayvan hakları aktivistleri, yaptıkları ortak açıklamada "Yetkililerinin Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde kedileri öldürmesi çok ironik" ifadelerine yer verdi.

154 kedinin öldürülmesi, Tayvan’ın önde gelen haber kuruluşlarının "en çok okunan" listelerinde başı çekti. Sosyal medyada kedilerin uyutulmadan önceki bazı yakın çekim görüntüleri paylaşıldı.

Tepkiler üzerine Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, kamuoyuna açıklamada bulundu. Sahiplendiği iki kediyle sık sık medyada boy gösteren lider, olaya çok üzüldüğünü ama hayvanların ölümünden kaçakçıları sorumlu tuttuğunu söyledi.

Yetkililer bu kedilerin, Tayvan'daki diğer hayvanlara ve insanlara zarar verebilecek bulaşıcı hastalıkları taşıyor olabileceğine dikkat çekerken, sosyal medyada binlerce Tayvanlı, kedilerin neden karantinaya alınamadığını veya tedavi edilemediğini sorguladı.

Kedilerin uyutulmasındaki sorumluluğu ise tarım konseyi başkanı Chen Chi-chung üstlendi. Taipei Times'a konuşan Chen, söz konusu soruya şöyle yanıt verdi:

"Virüslerin uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle bu kediler karantinadan sonra bile Tayvan'daki evcil hayvanlar ve çiftlik hayvanları için büyük tehdit oluşturabilecek hastalıkları taşıyabiliyor."