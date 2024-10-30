İspanya'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseldi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:06

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:06

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden dolayı bölgedeki ilçelerde en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Cesetlerin kaldırılmaya başlandığı ve kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.

Olumsuz hava şartlarından dolayı Valensiya ve bazı diğer kentlerde 40'tan fazla uçak seferinin iptal edildiği, 30 kadar uçuşun da başka yerlere yönlendirildiği kaydedildi. Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarılıyor.

Valensiya bölgesini etkileyen felaketten dolayı meclis oturumlarına ara verildi.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.