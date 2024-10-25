Yunus Akgün'e İspanya'dan sürpriz talip: 'Yeni Arda Güler'
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile Real Sociedad'ın ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basını, Yunus Akgün'den "Yeni Arda Güler" olarak bahsetti.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran Yunus Akgün, performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekiyor.
Fichajes'te yer alan habere göre, Yunus Akgün'e İspanya'dan talip var.
"YENİ ARDA GÜLER"
Yunus Akgün'ün "Yeni Arda Güler" olarak lanse edildiği haberde, 24 yaşındaki futbolcuya Real Soceidad'ın talip olduğu belirtildi.
Real Sociedad'ın bu transfer için 7 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği belirtiliyor.
Ancak ilerleyen haftalarda bu transfer için Real Sociedad'ın karşısına güçlü rakipler çıkabileceği de ifade edildi.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 5 gol atan Akgün, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Etiketler: #yunus akgün #real sociedad #galatasaray
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