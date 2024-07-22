İspanya'da turistler halkı çileden çıkardı: Binlerce kişi sokağa döküldü

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:43

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:43

İspanya’nın Palma de Mallorca kenti, İspanya’nın kilit endüstrisi olan uluslararası turizme karşı protestolara sahne oldu.

Protestocular, el yapımı uçak ve dev yolcu gemisi maketleri yanında, 'kitle turizme hayır' ve 'özel jetleri durdurun' yazılı pankartlarla Mallorca sokaklarında yürüdü.

Turizm karşıtı aktivistler bu yıl Palma de Mallorca kentinin yanı sıra, Barselona, Malaga ve Kanarya Adaları gibi diğer popüler tatil merkezlerinde de bir dizi protesto gösterisi düzenledi.

Aktivistler aşırı turist akımının, konut maliyetlerini artırdığını ve kent sakinlerinin şehir merkezlerinde yaşamasını olanaksız kıldığını savunuyor.

TURİSTLER DESTEK VERDİ

Yerel polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, Mallorca’da düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin protestocu katıldı.

“Sizin sefanız, bizim cefamız” sloganıyla birleşen protestocular, “turizme limit” ve “1.2 milyon yerli, 18 milyon turist” yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı turistler, yürüyüşe destek verdi ve protestocularla birlikte slogan attı. Kimi turistler ise rahatsız olarak protesto alanından uzaklaştı.

Pazar günü Mallorca'daki protestoyu düzenleyen Menys Turisme, Mas Vida (Daha Az Turizm, Daha Çok Yaşam) örgütünden Pere Joan Femenia yaptığı açıklamada, yerel halkın adadaki turist akınından usandığını söyledi.

Femenia, “Kitle turizmi, Mallorca’da yaşamaya gücü yetmeyen yerel halkın hayatını zorlaştırıyor. Turist akını, kiralık dairelerin fiyatlarını yükseltiyor, plajları dolduruyor ve yaz aylarında kamu hizmetlerin kilitliyor” sözleriyle protesto sebeplerini açıkladı.

Femenia, protestocuların amacının “Kitle turizminin önünü kesmek ve ada sakini olmayan kişilerin yılda sadece birkaç aylığına adada kalmalarını sağlamak. Bunların yanında, mülk almalarını da engellemek” olduğunu söyledi.

MİLYONLARCA TURİST AKIN EDİYOR

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, Mallorca’nın da içinde bulunduğu Balear Adaları'nın geçen yıl 14 milyon 400 bin tatilciyi çekerek Katalonya'dan sonra İspanya'nın en popüler ikinci bölgesi olduğunu açıkladı.

Bir endüstri kuruluşu olan Exceltur'un verilerine göre turizm, Balear Adaları'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 45'ini oluşturuyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde İspanya'yı 16.1 milyon kişi ziyaret ederek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18'lik bir artış kaydetti.