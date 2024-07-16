Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.

İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular kadroda kendilerine yer buldu.

EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde: