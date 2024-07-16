Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi ilk 11'i açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2024 Salı, 16:31
Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.

İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular kadroda kendilerine yer buldu. 

EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde:

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Mike Maignan (Fransa)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Kyle Walker (İngiltere)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

William Saliba (Fransa) 

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Manuel Akanji (İsviçre)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Marc Cucurella (İspanya)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Rodri (İspanya)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Fabian Ruiz (İspanya)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Dani Olmo (İspanya)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Lamine Yamal (İspanya)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Jamal Musiala (Almanya)

Kadroya İspanya ambargosu: EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!

Nico Williams (İspanya)

EURO 2024 İspanya en iyi 11

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