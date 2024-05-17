İspanya'da 'uyuşturucu karteli' avı: 'Bugüne kadar ele geçirilen en büyük sevkıyat...'

Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:43

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:43

İspanya Ulusal Polisi, Sinaloa kartelinin diğer Avrupa ülkelerine yasadışı uyuşturucu göndermek için sahte tabanlı araçlar kullandığını söyledi.

Kartelin, İspanya'da yerleşik olduğundan şüphe duyan görevliler, Valencia bölgesinde altı eve baskın düzenledikten sonra beş kişiyi tutukladı.

Polis, gözaltına alınanlar arasında grubun lideri olduğu düşünülen bir Meksika vatandaşının yanı sıra üç İspanyol ve bir Romanyalının da bulunduğunu söyledi.

Polis, 1.8 tonluk yakalamanın İspanya'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük metamfetamin olduğunu söyledi.

Polis memuru Antonio Martínez bunun “bu grubun kökünün kazınması” anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ulusal Polis Teşkilatı olarak Meksika kartellerinin İspanya'da yerleşik olmadığını düşünüyorduk. Ancak, Avrupa'nın diğer bölgelerinde, özellikle de laboratuarlarına yönelik baskılar nedeniyle, İspanya'da uyuşturucu üretmek için operasyonlar başlatmaya ya da yasadışı laboratuarlar kurmaya çalıştıklarını görüyoruz.”