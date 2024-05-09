İspanya Kralı 6. Felipe'den Gazze tepkisi: Hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın Kralı 6. Felipe, İsrail'in saldırıları altında bulunan, 34 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki şiddetin hayal edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 08:21
İspanya Kralı 6. Felipe'den Gazze tepkisi: Hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı
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Kral 6. Felipe, Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gazze Şeridi'ndeki yıkım ve insani durum herkes için en büyük endişe kaynağı. Gazze'deki şiddet hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı" dedi.

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'deki şiddetin artmasının Orta Doğu'daki krizde nadiren görülen bir durum olduğunu ve bunun sonuçlarının küresel olarak birçok belirsizliğe yol açtığını ifade eden İspanya Kralı, "Aslında bu 7 Ekim'de başlamadı ancak 7 Ekim'de İsrail'in uğradığı ve Gazze'den gerçekleştirilen bir dizi korkunç ve büyük ölçekli terörist saldırıyla birlikte şiddet bu korkunç tırmanışa geçti" diye konuştu.

Kral 6. Felipe, jeopolitik ve ekonomik sorunlardan, demografik hareketlerden ve dijitalleşme gibi daha birçok faktörden dolayı dünyanın gittikçe karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığını, özellikle kırılgan sorunlar karşısında ortak ve eş güdümlü eylemden başka alternatif olmadığını kaydetti.


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