İspanya'da yaşlı bakımevinde yangın: Çok sayıda ölü var!
İspanya'da yaşlı bakımevinde çıkan yangında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği,1 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı. Yangının binanın 'ulaşılması zor' bir bölümünde çıktığı kaydedildi.
İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza kentinde bulunan bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. Yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
BİNADA 80 KİŞİ BULUNUYORDU
Yangın çıktığı sırada binada en az 80 kişinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan binanın 'ulaşılması zor' bir bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.
Olay yerine itfaiye ile birlikte sağlık görevlileri ve psikologlar gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi