İspanya'da yaşlı bakımevinde yangın: Çok sayıda ölü var!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:16

İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza kentinde bulunan bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. Yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

BİNADA 80 KİŞİ BULUNUYORDU

Yangın çıktığı sırada binada en az 80 kişinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan binanın 'ulaşılması zor' bir bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Olay yerine itfaiye ile birlikte sağlık görevlileri ve psikologlar gönderildi.