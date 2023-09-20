İspanya'dan Azerbaycan'a ateşkes çağrısı: Diyalog yeniden başlasın

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan'a "ateşkes" çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:55
İspanya'dan Azerbaycan'a ateşkes çağrısı: Diyalog yeniden başlasın
Abone Ol google-news

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanyol radyosu Cadenaser'e yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın askeri eylemlerini reddediyor ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu durumun devam etmesi mümkün değildir ve bunu açıkça reddediyoruz. Bakü ile Karabağ Ermenileri arasındaki diyalog yeniden başlasın" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin Birleşmiş Milletlerinin (BM) 78. Genel Kurul görüşmelerinde ele alınacağı kaydeden Albares, uluslararası toplumun Azerbaycan'a yönelik olası bir yaptırımı olup olmayacağıyla ilgili bir soruya "Şu anda tüm temaslar aynı kaygıyı taşıyor ve Azerbaycan'ın yürüttüğü askeri hareketlerin durdurulmasını talep ediyor." yanıtını verdi.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ı kınayarak, "İspanya, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunu destekliyor ve Azerbaycan yetkililerine, askeri faaliyetlerini derhal durdurmaları, BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir çözüme ulaşmak için diyaloğu yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.


Player Alanı
Azerbaycan İspanya

İlgili Haberler

İspanya, Şilili diktatör Pinochet'ye verilen liyakat nişanını geri aldı

İspanya, Şilili diktatör Pinochet'ye verilen liyakat nişanını geri aldı
İspanya’da aşırı sağ neden kaybetti? Solun 'Pirus zaferi'

İspanya’da aşırı sağ neden kaybetti? Solun 'Pirus zaferi'
Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz'den de çekiliyor

Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz'den de çekiliyor

En Çok Okunan Haberler