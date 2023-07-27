Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz'den de çekiliyor

Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:53

Güncelleme: 27.07.2023 - 17:54

Getir tarafından bugün yeni bir açıklama yapıldı. Birçok Avrupa ülkesindeki faaliyetlerini durduran şirket şimdi ise İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekileceğini açıkladı. Firma finansman turunu da tamamladığını belirtti.

COVID-19 salgını sırasında ultra hızlı market teslimat girişimleri, patlama yaşasa da, tüketicilerin mağazalardan alışverişe güçlü bir şekilde geri dönmesiyle darbe aldı.

Şirket, üç ülkeden "düzenli bir şekilde çekilme niyetinde olduğunu" e-postayla duyurdu. Getir, İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve Türkiye'de faaliyet göstermeye devam ederek gelirlerinin %96'sını bu pazarlardan elde etmeyi hedefliyor.

Bir ay önce İspanya'nın en büyük işçi sendikası, Getir'in ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu ve tüm işgücünü işten çıkardığını açıklamıştı. Ancak Getir, işten çıkarmalarla ilgili ayrıntı vermedi.

Şirketin açıklamasında, bu üç pazardan çekilmenin, finansal kaynakları operasyonel karlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha güçlü olduğu mevcut pazarlara odaklanmasına olanak sağlayacağı belirtildi.