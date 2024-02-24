İspanya'dan İsrail açıklaması: Silah satışı yapmayacağız

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'e silah satışlarını askıya aldığını belirterek, "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız" dedi.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:11
İspanya'dan İsrail açıklaması: Silah satışı yapmayacağız
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, New York'taki Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail'e silah ambargosu uygulayıp uygulamayacaklarının sorulması üzerine Albares, İsrail'e 7 Ekim'in ardından yeni silah satış lisansı verilmediğini ifade etti.

Albares, bu nedenle esasen pratikte İsrail'e yönelik ambargo uygulandığını vurgulayarak, "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız" dedi.

İspanya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 3,5 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladıklarını dile getiren Albares, bunun kısa vadede nasıl artırılabileceğine baktıklarını kaydetti.


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