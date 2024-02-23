İsrail, Yaser Arafat'ın Gazze'deki evini yıktı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:45

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:51

Filistin Kültür Bakanlığı, Filistinlilerin "Ebu Ammar" olarak isimlendirdikleri ve eski Filistin lideri olan Yaser Arafat'ın Gazze Şeridi'ndeki evini İsrail’in yıktığını duyurdu.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgalin Gazze'de kurucu şehit lider Yaser Arafat'ın evini hedef alması ve yıkması, İsrail’in her şeyi yok eden savaşının devamıdır. Yaser Arafat’ın mücadelesi halkımız için onur ve sembolizm ifade eder."

Arafat'ın 1995-2001 yılları arasında yaşadığı Gazze şehrinin ortasındaki evin yıkımının boyutlarını gösteren bir grup fotoğrafı Bakanlık resmi Facebook sayfasında yayınladı.

Ebu Seyf, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu evin köşeleri, otoritenin kuruluşunun başında Ebu Ammar'ın Gazze'de bulunması sırasında halkımızın tarihinde birçok kritik ana tanıklık etti. Arafat'ın evinde, ölümsüz liderin kişisel ve aile eşyaları bulunuyordu. Evde ayrıca bazı sanat eserlerinin yanı sıra Ebu Ammar'ın hayatının değişik aşamalarını ve halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleye ilişkin ayrıntıları gösteren bazı sergiler de yer alıyordu. Ev, statüsü ve konumuyla tarihimizde önemli detaylara tanıklık etmeye devam edecek, işgalin suçları ve evin yıkılması da bu işgalcinin barbarlığının ve vahşetinin bir kanıtı olarak kalacaktır. İşgalin Gazze'de devam eden savaş sırasında tarihi binalar, camiler, kiliseler, kültür merkezleri, miras alanları, müzeler, kütüphaneler, yayınevleri ve üniversiteler de dahil olmak üzere Filistin'in kültürel mirasına yönelik saldırısı da işgalin ve onun politikalarının temsil ettiği aynı yıkıcı değerler modelinin içinde yer alıyor."

Arafat, Ramallah'taki merkezini tedavi görmek için Fransa'ya taşıdıktan sonra, 2004 yılında öldü. 2002 yılından itibaren hiç ayrılmadığı Ramallah'taki aynı karargâhın avlusuna defnedildi. Karargâhın tanık olduğu en dikkat çekici olaylardan biri, 2002 yılında Amerikan-İngiliz gözetiminde anlaşmayla biten İsrail tanklarının 35 gün süren kuşatmasıydı.