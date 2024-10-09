İspanya'dan İsrail'e 'işgal' tepkisi: Uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmada İsrail’in Lübnan saldırılarını “işgal” olarak tanımlayarak, “Lübnan gibi egemen bir devletin üçüncü bir ülke tarafından işgal edildiği açıktır ve bu nedenle uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz” dedi.

İspanya'dan İsrail'e 'işgal' tepkisi: Uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:23

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına değindi.

İsrail’in Lübnan saldırılarını “işgal” olarak tanımlayan Sanchez, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanchez, “Lübnan gibi egemen bir devletin üçüncü bir ülke tarafından işgal edildiği açıktır ve bu nedenle uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz. Ukrayna’daki, aynı zamanda Gazze’deki durumu kınadık. Şimdi de Lübnan’ın işgalini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanchez, daha önce “İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna dair şüpheleri” olduğu sözleri ile İsrailli yetkililerin tepkisini çekmişti. İspanya, geçtiğimiz mayıs ayında Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararı almıştı.


Etiketler: #İspanya #Lübnan

İlgili Haberler

Performansı tartışma konusuydu: İspanya'dan Youssef En-Nesyri iddiası!

Performansı tartışma konusuydu: İspanya'dan Youssef En-Nesyri iddiası!
İsrail ile İspanya arasında 'Yahudi karşıtlığı' krizi

İsrail ile İspanya arasında 'Yahudi karşıtlığı' krizi
İspanya Kralı 6. Felipe'den Gazze çıkışı: Savaş artık sona ermeli

İspanya Kralı 6. Felipe'den Gazze çıkışı: Savaş artık sona ermeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler