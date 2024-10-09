İspanya'dan İsrail'e 'işgal' tepkisi: Uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz

Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 09.10.2024 - 17:23

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına değindi.

İsrail’in Lübnan saldırılarını “işgal” olarak tanımlayan Sanchez, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanchez, “Lübnan gibi egemen bir devletin üçüncü bir ülke tarafından işgal edildiği açıktır ve bu nedenle uluslararası toplum buna kayıtsız kalamaz. Ukrayna’daki, aynı zamanda Gazze’deki durumu kınadık. Şimdi de Lübnan’ın işgalini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanchez, daha önce “İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna dair şüpheleri” olduğu sözleri ile İsrailli yetkililerin tepkisini çekmişti. İspanya, geçtiğimiz mayıs ayında Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararı almıştı.